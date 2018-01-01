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رسميًا.. مانشستر سيتي يمدد عقد رياض محرز

السبت 16 يوليو 2022 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميًا.. مانشستر سيتي يمدد عقد رياض محرز



وكالات / سما /

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رسميًا مساء أمس الجمعة، تمديد عقد الدولي الجزائري رياض محرز، جناح السيتيزنز.

وقال نادي مانشستر سيتي في بيان رسمي: “وقع رياض محرز عقدًا جديدًا لمدة عامين مع مانشستر سيتي”.

وأضاف البيان: “الصفقة ستشهد بقاء اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في النادي حتى يونيو 2025”.

عقد اللاعب الجزائري مع السيتيزنز الحالي كان من المقرر له أن ينتهي في يونيو عام 2023، ولكن الطرفين اتفقا على تمديد التعاقد.

النجم الجزائري كان قد انضم إلى صفوف مان سيتي في صيف عام 2018، قادمًا من ليستر سيتي، وتوج مع السيتيزنز بكل من، الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، كأس كاراباو 3 مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة.

اللاعب صاحب الـ 31 عامًا شارك في 189 مواجهة مع مان سيتي، بكل المسابقات، وسجل 63 هدفًا، وصنع 45 آخرين، طوال 4 سنوات.

محرز سجل 24 هدفًا، وصنع 9 أهداف، في 47 مباراة خاضها مع السيتيزنز، بكل المسابقات، بالموسم الماضي.

#الدوري الإنجليزي #مانشستر سيتي #رياض محرز

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