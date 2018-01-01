رسميًا.. مانشستر سيتي يمدد عقد رياض محرز

وكالات / سما /

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رسميًا مساء أمس الجمعة، تمديد عقد الدولي الجزائري رياض محرز، جناح السيتيزنز.

وقال نادي مانشستر سيتي في بيان رسمي: “وقع رياض محرز عقدًا جديدًا لمدة عامين مع مانشستر سيتي”.

وأضاف البيان: “الصفقة ستشهد بقاء اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في النادي حتى يونيو 2025”.

عقد اللاعب الجزائري مع السيتيزنز الحالي كان من المقرر له أن ينتهي في يونيو عام 2023، ولكن الطرفين اتفقا على تمديد التعاقد.