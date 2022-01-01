برشلونة يصل لاتفاق مع بايرن لشراء ليفاندوفسكي

وكالات / سما /

أكدت مصادر من داخل نادي برشلونة بأن روبيرت ليفاندوفسكي بات بالفعل لاعباً للفريق الكاتالوني وأن النادي توصل لاتفاق مع بايرن ميونخ لدفع 45 مليون يورو كمبلغ ثابت بالإضافة لحوالي خمسة ملايين كمتغيرات.

ولم يرغب برشلونة في دفع الـ 50 مليون يورو دفعة واحده ولكنه قام بتحسين العرض الأخير الذي قدمه قبل ذلك والذي كان عبارة عن 40 مليون يورو فقط.

وكشفت التقارير بأن الضغط الذي مارسه اللاعب على إدارة ناديه كان ناجحاً، وهذا ما جعل بايرن يوافق أولاً على التفاوض ثم يقرر قبول عرض البلاوجرانا في الأخير.ا

وانتظم ليفاندوفسكي منذ يوم الثلاثاء في تدريبات بايرن ميونخ ولكنه لا يرغب في الظهور أمام جمهور ناديه الألماني يوم السبت، بل بأمل في أن يصل يوم السبت إلى البارسا لكي ينضم إلى بقية فريق المدرب تشافي في جولته الأمريكية.

وعلى الرغم من أن نادي برشلونة وممثل اللاعب، بيني زاهافي، قد اتفقوا على عقد لمدة 3 سنوات للهداف البولندي لكن ليفاندوفسكي سيوقع على عقد يربطه بالبارسا لمدة 4 سنوات كما أوضحت المعلومات المتوفرة في الساعات الأخيرة.