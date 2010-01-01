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وجهة غير متوقعة لسيسك فابريجاس في إيطاليا

السبت 16 يوليو 2022 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وجهة غير متوقعة لسيسك فابريجاس في إيطاليا



وكالات / سما /

أصبح لاعب الوسط الإسباني سيسك فابريجاس على وشك إكمال انتقال مجاني مثير إلى فريق كومو وهو أحد الفرق المتنافسة في دوري الدرجة الثانية الإيطالية.

وأجرى لاعب الوسط الإسباني صاحب الـ 35 عاماً محادثات مع فريق الدرجة الثانية عبر مديره دينيس وايز قائد تشيلسي السابق وقد أثارته فكرة اللعب في إيطاليا.

وتلقى بطل كأس العالم 2010 عدة عروض مختلفة هذا الصيف سواءاً من الإمارات العربية المتحدة أو لاس بالماس ولكنه رفض كل العروض وأراد خوض تجربة مثيرة ومختلفة.

وتلقى فابريجاس نجم برشلونة وأرسنال السابق عرضاً من كومو للعب في صفوفه لمدة عامين، وقد أبدى اللاعب سابقاً رغبة في خوض تجربة اللعب في الملاعب الإيطالية بعد أن لعب سابقاً في إسبانيا وإنجلترا وفرنسا.

ويريد فابريجاس أن يصبح مدرباً في المستقبل ولذلك فهو حريص لى اكتساب الخبرة في بلد تعتبر به التكتيكات من أكثر الأجزاء المهمة في اللعبة.

وبعد الاتفاق على التفاصيل المالية للصفقة، استغرق فابريجاس بضعة أيام للتفكير قبل الموافقة على الانضمام إلى فريق دوري الدرجة الثانية، والذي يقع ملعبه على ضفاف بحيرة كومو الشهيرة.

#سيسك فابريجاس

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