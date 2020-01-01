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رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن ضم إريكسن

السبت 16 يوليو 2022 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن ضم إريكسن



وكالات / سما /

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسميًا مساء اليوم الجمعة، التعاقد مع الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب خط وسط فريق برينتفورد، في صفقة انتقال حر.

وقال نادي مانشستر يونايتد في بيان رسمي: “يسر نادي مانشستر يونايتد أن يؤكد انضمام كريستيان إريكسن إلى النادي، حيث وقع عقدًا حتى يونيو 2025”.

إريكسن تعرض لأزمة قلبية في بطولة يورو 2020، مع منتخب الدنمارك، الأمر الذي جعله يُنهي تعاقده مع نادي إنتر ميلان الإيطالي، حيث غاب اللاعب عن الملاعب في الفترة من يونيو 2021 إلى يناير 2022.

لاعب خط الوسط عاد إلى المشاركة مرة أخرى في يناير 2022، عندما انضم إلى صفوف برينتفورد، في صفقة انتقال حر، لمدة 6 شهور فقط.

اللاعب صاحب الـ 30 عامًا خاض 115 مباراة مع منتخب الدنمارك، وسجل خلالهم 38 هدفًا.

جدير بالذكر أن اللاعب الدنماركي كان قد لعب 237 مواجهة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، مع كل من، توتنهام هوتسبير وبرينتفورد، وأحرز 52 هدفًا، وصنع 71 آخرين.

#مانشستر يونايتد #إريكسن

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