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للحد من نطاق الرد الإسرائيلي..

صحيفة عبرية: مصر تدخلت لمنع التصعيد بين المقاومة والاحتلال

السبت 16 يوليو 2022 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: مصر تدخلت لمنع التصعيد بين المقاومة والاحتلال



غزة / سما /

 

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت، إن الوسيط المصري والذي يتواصل بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، لا يتوقع أن تتدهور الأوضاع في قطاع غزة، عقب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، يزعم إطلاق المقاومة صواريخ تجاه مغتصبات غلاف غزة.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن الوسيط المصري أجرى اتصالات بين الأطراف من أجل منع التصعيد والحد من نطاق الرد الإسرائيلي.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات عنيفة مستهدفا موقعا للمقاومة الفلسطينية بمدينة غزة واخر بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت مصادر محلية  ان طائرات الاحتلال الحربية أطلقت خمسة صواريخ على الاقل صوب موقع للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة.

ودوت الانفجارات بشكل عنيف جنوب غرب المدينة دون الابلاغ عن وقوع اصابات.

كما تصاعدت ألسنة الدخان من الموقع المستهدف والذي تعرض لاضرار مادية جسيمة.

وفي وقت لاحق قصفت طائرات الاحتلال موقع شهداء النصيرات وسط القطاع ما الحق اضرارا مادية جسيمة به.

وكان جيش الاحتلال اعلن في وقت سابق عن سقوط صاروخين على مدينة عسقلان الى الشمال من قطاع غزة.

واعلن جيش الاحتلال استهداف موقع مخصص لانتاج المواد اللازمة لانتاج الصواريخ محلية الصنع محملا حركة حماس المسؤولية عن اطلاق الصواريخ.

#مصر #القاهرة #المقاومة الفلسطينية #الاحتلال

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