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أكثر من 30 قتيلاً في اشتباكات قبلية في السوادن

السبت 16 يوليو 2022 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 30 قتيلاً في اشتباكات قبلية في السوادن



الخرطوم / سما /

قتل أكثر من 30 شخصاً وإصابة 39 آخرين، في اشتباكات قبلية بولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي السودان.

وبينت لجنة أطباء السودان المركزية إن نزاعا قبليا نشأ بين المكونات المحلية في ولاية النيل الأزرق، استخدمت فيه الأسلحة البيضاء والرصاص الحي.

وأفادت اللجنة في بيان أصدرته: "يجري علاج المصابين بمستشفى مدينة الدمازين مركز الولاية" (دون ذكر عدد).

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام محلية منها موقع “سودان تربيون” سقوط 14 قتيلا في اشتباكات قبلية بـ3 محليات في ولاية النيل الأزرق، وعشرات الجرحى، كما أحرقت أعداد كبيرة من المنازل والمتاجر.

وذكرت أن القتال بدأ منذ السبت الماضي بمحليات “قيسان والروصيرص وود الماحي” ليبلغ ذروته الجمعة، عندما أغارت مجموعات قبلية على مدينة “قيسان” مستخدمة أسلحة نارية وبيضاء، سقط على إثرها أكثر الضحايا.

ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، القوات الحكومة في ولايتي النيل الأزرق، وجنوب كردفان (جنوب)، ما أضر بنحو 1.2 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.

#السوادن

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