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وزارة التربية والتعليم تكشف موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة (التوجيهي)

السبت 16 يوليو 2022 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة التربية والتعليم تكشف موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة (التوجيهي)



رام الله / سما /

 

كشف محمد عواد مدير عام القياس والتقويم، والامتحانات في وزارة التربية والتعليم ، عن تحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة.

وقال عواد في تصريحات إذاعية، إنه مع نهاية هذا الأسبوع الجاري، سننتهي من تصحيح كافة اختبارات الثانوية العامة بالضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفًا: "عندها سيكون بالإمكان تحديد موعد نتائج امتحانات التوجيهي في فلسطين 2022.

وأضاف: "عملية تصحيح اختبارات الثانوية العامة "التوجيهي" 2022 ما زالت مستمرة، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى أسبوع تقريبًا، وخصوصا في مبحثي التربية الإسلامية، والتكنولوجيا".

وتابع: "كل ما يُشاع على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحديد مواعيد نتائج التوجيهي، هو غير صحيح، وغير دقيق، مع تفهّمنا الكامل لرغبة أولياء الأمور بالإعلان عن الموعد الرسمي، ونؤكد بأنها ستكون قبل نهاية هذا الشهر".

وأشار إلى أن الإعلان عن نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" في فلسطين 2022، لن تختلف عن العام الماضي، مبيناً أنها ستكون من خلال الرسائل النصية عن طريق شركات الاتصالات، وكذلك عبر الموقع الخاص الذي أعدّته وزارة التربية والتعليم.

#وزارة التربية والتعليم #نتائج الثانوية العامة #الثانوية العامة #التوجيهي

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