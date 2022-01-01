حزب الله" يتحدث عن شرطه لمناقشة ملف السلاح

بيروت /سما/

كشف نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، عن شرط الحزب لمناقشة ملف السلاح.

وفي مقابلة مع قناة "المنار"، قال نعيم قاسم: "عندما يستطيع الجيش مواجهة إسرائيل والدفاع عن لبنان، عندها فليتم النقاش في سلاح حزب الله"، مضيفا: "أي حرب لو حصلت فحزب الله أصبح مختلفا تماما عن الحزب سابقا، والعدو تراجع في عدد من المجالات والنصر حليفنا".

وأردف قاسم: "لا نريد الدخول في سجال من بعد خطاب حسن نصر لله..نحن نحتاج للثروة النفطية، فهي مهمة بظل الأوضاع التي نعيشها".

وشدد نعيم قاسم على أن "وجود "حزب الله في الحكومة أفضل من عدمه"، معتبرا "أن المعارضة في هكذا بلد لا تقدم ولا تؤخر".

وتابع قاسم: "استطعنا أن نحافظ على نمط من الحضور أدى إلى حماية البلد، وعندما ندخل إلى الحكومة نحمي القرار السياسي للبلاد، وبذلك نحمي المقاومة..وجودنا يسمح بإعطاء تجربتنا والمساهمة بالإصلاح..من يعتبر أن حزب يشكل عبء على البلد فهذه مشكلته"، مؤكدا أن "المشاركة بالحكومة ضرورية".