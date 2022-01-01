رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث ( القدس، الحياة الجديدة، والأيام) على صدر صفحاتها الأولى تأكيد الرئيس محمود عباس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأميركي جو بايدن في قصر الرئاسة بمدينة بيت لحم أن السلام يبدأ من فلسطين والقدس، وأن على إسرائيل إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

كما تناولت إصابة عدد من المواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال المشاركين في المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في عدة محافظات بالضفة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

-الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأميركي: السلام يبدأ من فلسطين والقدس

-الرئيس يرحب بزيارة بايدن المهمة: ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الفلسطيني والأميركي

-بايدن يؤكد التزامه بحل الدولتين على خطوط 67

-الفصائل ترحب بمواقف الرئيس الشجاعة في كلمته أثناء زيارة بايدن

-"الأونروا" تقوم بالمراجعة والرد على المزاعم حيال مواد الوكالة التعليمية

-روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة "قريبا"

-خبراء أمميون بحقوق الإنسان يطالبون إسرائيل بالإفراج عن الأسير أحمد مناصرة

-إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن وكفر قدوم

-البطريرك ثيوفيلوس يؤكد ضرورة التدخل الأميركي الفاعل لحماية الوجود المسيحي في القدس

-الأسيران ريان وعواودة يواصلان إضرابهما عن الطعام

-العاهل السعودي وولي عهده يلتقيان بايدن في جدة.. وقمة عربية- أميركية اليوم

"الأيام":

-الرئيس: دولة فلسطين مفتاح أمن وسلام المنطقة.. بایـدن: ندعم حل الدولتين لكنه يبدو بعيداً جداً

-خبراء أمميون بحقوق الإنسان يطالبون إسرائيل بالإفراج عن الأسير مناصرة

-كوخافي يزور دولة عربية سرا الإثنين المقبل

-بايدن يجري محادثات في السعودية: قوات حفظ السلام ستغادر جزيرة تيران

-الأمم المتحدة ردا على بايدن: "فرصة حل الدولتين قد تضيع إلى الأبد"

-عشرات الإصابات خلال مسيرات الجمعة والمستوطنون يواصلون سلسلة اعتداءاتهم

-لابيد يشيد بحرارة بنتائج زيارة بايدن إلى إسرائيل

-أكثر من 50 ألفا أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

-إيران تكشف وحدة بحرية حديثة للطائرات المسيرة

-غزة: أب ونجلاه يحاولون نحر شاب ويقطعون أذنه

-استطلاع إسرائيلي: 61 مقعدا لمعسكر نتنياهو تمكنه من تشكيل حكومة

"القدس":

-بايدن يجدد التزامه بحل الدولتين

-فتح معبر الكرامة على مدار الساعة

-الرياض تعلن عن فتح أجوائها أمام جميع شركات الطيران في العالم

-إصابات خلال قمع مسيرات الضفة

-أبو عاقلة.. الغائب الحاضر في زيارة الرئيس الأميركي لبيت لحم

-البطريرك ثيوفيلوس يطالب بايدن بحماية الوجود المسيحي في القدس

-هل حقق الفلسطينيون شيئا من زيارة بايدن؟

-موسكو تؤكد استهداف اجتماع لقيادة سلاح الجو الأوكراني في فينيتسيا

-"بن آند جيري" ستفاوض "يونيلفير" بشأن تسويق منتجاتها بالمستوطنات

-50 ألفا يصلون «الجمعة» في الأقصى