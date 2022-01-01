  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الجبير يكشف ما دار بين بايدن وبن سلمان حول اغتيال خاشقجي

السبت 16 يوليو 2022 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجبير يكشف ما دار بين بايدن وبن سلمان حول اغتيال خاشقجي



جدة /وكالات /

كشف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير كيفية تناول الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لقضية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي خلال لقائهما أمس.

وفي مقابلة أجرتها معه قناة CNN الأمريكية، قال الجبير، الذي حضر اللقاء، إنه في بداية الاستقبال أثار بايدن قضية خاشقجي وذكر أنها "مشكلة"، وأضاف أنه "أخذ تأكيدات السعودية في ظاهرها"، حسب الجبير.

من جانبه، أوضح بن سلمان أن "هذه مأساة للسعودية" وأن المسؤولين عنها "قد تم التحقيق معهم وواجهوا العدالة"، ثم انتقل الحديث إلى بحث قضايا مهمة من الأجندة الثنائية والإقليمية، وفقا للجبير.

 

وردا على سؤال من المذيع عما إذا كان انطباع الجبير أن "بايدن قبل تفسيركم فيما يتعلق بمقتل خاشقجي"، قال الوزير السعودي "اعتقد ذلك"، وبعدما سأله المذيع "ولم يثر (بايدن) القضية مجددا؟" أجاب متسائلا: "وماذا هناك لإثارته؟"، مكررا أن السعودية حققت في الجريمة وحاسبت المسؤولين عنها.

وردا على سؤال عن طلب خطيبة خاشقجي السابقة من بايدن للاستفسار من ولي العهد بشأن مكان جثة الإعلامي المغدور، قال الجبير إنه "لم ير" سؤال خطيبة خاشقجي، وأن لا علم لديه أن الجانب السعودي "يعرف مكان الجثة"، مذكرا بأن السلطات السعودية أجرت التحقيق في القضية ونشرت نتائجه.

وفي وقت سابق أعلن بايدن أنه تناول قضية مقتل خاشقجي خلال لقائه مع محمد بن سلمان، وأن قضية خاشقجي "كانت على رأس جدول اللقاء، مؤكدا أنه ليس نادما على تهديداته بعد مقتل خاشقجي بجعل السعودية دولة منبوذة.

الأكثر قراءة اليوم

البيان الأميركي حول العلاقة الأميركية الفلسطينية عقب زيارة الرئيس بايدن

صور : بايدن يصل بيت لحم للقاء الرئيس عباس

لهذا السبب .. هآرتس: ارتياح إسرائيلي من زيارة بايدن والسلطة تشعر بخيبة الأمل

عبّاس لبايدن: لا سلام بدون إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينيّة ونشكركم على دعم الاونروا والمستشفيات

شاهد : مغنية اسرائيلية تضع بايدن في موقف محرج وترفض مصافحته

بيان الرئاسة الفلسطينية لمناسبة زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى فلسطين ...

بعد القرار السعودي .. نتنياهو يبعث رسالة إلى الأمير محمد بن سلمان

الأخبار الرئيسية

غزة: أب ونجلاه يحاولون نحر شاب ويقطعون أذنه

ديبلوماسي اسرائيلي : كوخافي سيزور الرياض رسميا لاول مرة بعد لقاءات سرية عديدة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة والنصيرات

الاعلام العبري : القبة الحديدية تعترض صاروخين اطلقا من غزة تجاه عسقلان

بايدن: حذرت محمد بن سلمان من تكرار حوادث مماثلة لمقتل خاشقجي

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم