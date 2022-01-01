الاونروا : الدعم الاميركي هام وتاكيد علني على اهمية "الوكالة" وقضية اللاجئين الفلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

قال المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" ان الوكالة تقدر بشدة "التأكيد العلني على دعم عملنا خلال رحلة الرئيس بايدن إلى المنطقة".

واضاف في تصريحات له " ان إدارة الرئيس بايدن تدرك أهمية هذا التمويل ، والذي سيتم استخدامه في مهمة الأونروا المهمة لمساعدة لاجئي فلسطين وفي رغبتهم بالعيش في حياة كريمة ودعم خدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الوكالة في المنطقة والنهوض بحقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين.

وتابع "سيساعد التمويل ، من بين أمور أخرى في تخفيف معاناة لاجئي فلسطين في سوريا ، ومعالجة تحديات التدفق النقدي للوكالة بينما نواصل السعي للحصول على تمويل إضافي لسد نقص التمويل في نهاية العام ".