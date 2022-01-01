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الرئيس الأميركي يزور كنيسة المهد في ختام زيارته الرسمية لفلسطين

الجمعة 15 يوليو 2022 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الأميركي يزور كنيسة المهد في ختام زيارته الرسمية لفلسطين



بيت لحم / سما /

 اختتم الرئيس الأميركي جو بايدن زيارته الرسمية لفلسطين، اليوم الجمعة، بزيارة كنيسة المهد في بيت لحم.

وفور وصول موكب الرئيس الأميركي إلى بلاط كنيسة المهد، كان في استقباله محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، ورئيس بلدية المدينة حنا حنانيا، والوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس في بيت لحم المتروبوليت فنيذكتوس، وعدد من الكهنة والرهبان، وقادة الأجهزة الأمنية.

ورافقت وزيرة السياحة والآثار رلى معايعة الرئيس بايدن في جولة داخل الكنيسة، حيث كان في استقباله بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث، وحارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون ونائبه الأب إبراهيم فلتس، وبطريرك الأرمن الأرثوذكس نورهان مانوغيان.

كما زار الرئيس بايدن كنيسة القديسة كاترينا للاتين، المحاذية لكنيسة المهد، حيث أدت جوقة أطفال من مدرسة تراسنطا مجموعة من التراتيل الدينية. وأدى الرئيس الأميركي صلاة خاصة داخل الكنيسة، قبل المغادرة.  

وكان الرئيس بايدن قد بدأ زيارته الرسمية لفلسطين، بزيارة مستشفى أوغستا فيكتوريا (المطّلع) في مدينة القدس المحتلة، قبل التوجه إلى مدينة بيت لحم، حيث كان في استقباله في قصر الرئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وعقد الرئيسان جلسة مباحثات تناولت آخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية، قبل أن يعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.

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ع.ف

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