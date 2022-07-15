الجهاد الاسلامي: المقاومة ستواصل الدفاع عن حق شعبنا وأمتنا

غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. أنور أبو طه: "إن الرهان على الدور الأمريكي هو بيع الوهم من جديد".



وأضاف أبو طه في تصريح صحفي وزعه المكتب الإعلامي للحركة، واطلعت عليه معا: إن "إعلان القدس" الأمريكي الاسرائيلي أعاد التأكيد على شراكة الطرفين المتواصلة في الاعتداء على شعبنا وحقوقه، مضيفاً بأن "أي رهان على دور أمريكي نزيه هو بيع للأوهام من جديد".



وعقّبَ عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي على ما سمي بـ"إعلان القدس" قائلاً ، إن "هذا الإعلان قد كشف عن رعب اسرائيل من جبهة المقاومة، وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية في إيران" مبيناً أن هذا الرعب "يدفعهم بشكل مستمر لإعلان الأحلاف التي لم ولن تحمي "إسرائيل" من الزوال".



وحذر أبو طه، دول الهزيمة وحلف "ابراهام" في المنطقة، من التحالف مع الاحتلال، لأنها بذلك تحكم على نفسها بالمصير ذاته.



وشدد على أن "هكذا أحلاف ومخططات لن تثني المقاومة الفلسطينية عن المضي قدماً في الدفاع عن حق شعبنا وأمتنا في فلسطين، وصولاً إلى القضاء على اسرائيل وحلفائها في الإقليم ، وهزيمة كل داعميه ومناصريه".