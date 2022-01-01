صور : بايدن يصل بيت لحم للقاء الرئيس عباس

رام الله / سما /

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مدينة بيت لحم، محطته الثانية في زيارته للمنطقة.

وكان الرئيس أبو مازن، وعدد من المسؤولين في استقبال الرئيس الأمريكي عند وصوله إلى قصر الرئاسة.

ومع وصوله لمقر الرئاسة، صافح الرئيس عباس، بايدن وتحدثا لمدة دقيقة سويًا، قبل أن يعزف النشيد الفلسطيني والأميركي.



وقدم طفلان يرتديان الثوب التراثي الفلسطيني والكوفية، الورود للرئيس الأميركي جو بايدن.



ويعقد في هذه الأثناء الرئيسان عباس وبايدن، اجتماعًا سيستمر نحو ساعة كاملة قبل أن يظهرا في مؤتمر صحفي.



وتزامن وصول بايدن مع وقفة سلمية احتجاجية لنشطاء فلسطينيين قرب مقر الرئاسة وكنيسة المهد، ورفعوا العلم الفلسطيني وصور الصحفية أبو عاقلة.

يتبع..