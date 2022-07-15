شاهد : مغنية اسرائيلية تضع بايدن في موقف محرج وترفض مصافحته

القدس المحتلة / سما /

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رفض مغنية إسرائيلية مصافحة الرئيس الأمريكي، جو بايدن عقب أداء أغنية الأمر الذي أثار ضجة وتعليقات واسعة.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول والمأخوذ عن القناة 12 الإسرائيلية، تقدم بايدن وإلى جانبه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ لتحية مغنيين إسرائيليين قبل أن ترفض المغنية مصافحته ويُسمع بمقطع الفيديو قولها كلمة "متدينة" (religious)

ومن المتوقع أن يسافر الرئيس الأمريكي إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، الجمعة، في ثاني محطات جولته حيث سيلتقي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وعدد من قادة وزعماء المنطقة.