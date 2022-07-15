  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شاهد : مغنية اسرائيلية تضع بايدن في موقف محرج وترفض مصافحته

الجمعة 15 يوليو 2022 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : مغنية اسرائيلية تضع بايدن في موقف محرج وترفض مصافحته



القدس المحتلة / سما /

 تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رفض مغنية إسرائيلية مصافحة الرئيس الأمريكي، جو بايدن عقب أداء أغنية الأمر الذي أثار ضجة وتعليقات واسعة.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول والمأخوذ عن القناة 12 الإسرائيلية، تقدم بايدن وإلى جانبه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ لتحية مغنيين إسرائيليين قبل أن ترفض المغنية مصافحته ويُسمع بمقطع الفيديو قولها كلمة "متدينة" (religious)

ومن المتوقع أن يسافر الرئيس الأمريكي إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، الجمعة، في ثاني محطات جولته حيث سيلتقي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وعدد من قادة وزعماء المنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن بنود "وثيقة إعلان القدس" بين الولايات المتحدة و "إسرائيل"

الشرطة بغزة : مقتل شرطي وطفلة خلال شجار عائلي شمال القطاع

العمل بغزة توضح تفاصيل جديدة بخصوص تصاريح العمال

صعود مفاجئ للدولار مساء اليوم الخميس

النخالة: عندما نتوقف عن المقاومة ونرضى بالقليل من التسهيلات ..من سيسأل عنا؟

إسرائيل توافق على اتفاق جزر "تيران وصنافير" في البحر الأحمر

شركة "كريم" توقف خدماتها في فلسطين ..

الأخبار الرئيسية

whatsapp-image-2022-07-15-at-11-50-54-am-1-1657875301

صور : بايدن يصل بيت لحم للقاء الرئيس عباس

20220715113114

بايدن يعلن من مستشفى المطلع عن تقديم 100 مليون دولار لمستشفيات القدس

لهذا السبب .. هآرتس: ارتياح إسرائيلي من زيارة بايدن والسلطة تشعر بخيبة الأمل

بايدن يصل اليوم إلى بيت لحم للقاء الرئيس عباس وهذا ما سيعلنه من مساعدات ..

20220715075648

الرياض تعلن فتح أجواء السعودية لجميع الناقلات الجوية بما فيها إسرائيل

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم