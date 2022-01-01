تفاعل على "زلات لسان بايدن" في إسرائيل حول "الهولوكوست" وخلال استقباله

القدس المحتلة / سما /

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة "زلة لسان" للرئيس الأمريكي، جو بايدن بحديث عن "الهولوكوست" خلال زيارة إسرائيل الأمر الذي اثار تفاعلا.

ويقول بايدن في مقطع الفيديو المتداول: "لنبقي حقيقة وشرف الهولوكوست" قبل أن يصحح قائلا: "لنبقي حقيقة ورعب الهولوكوست.. ونكرم هؤلاء الذين فقدناهم.."

وعن جولته في المنطقة، قال بايدن، للقناة 12 الإسرائيلية، إن رحلته إلى المملكة العربية السعودية لا تتعلق بأسعار النفط، وأصر على أن "الرحلة تتعلق بالاستقرار في الشرق الأوسط"، وإصلاح العلاقات بعد أن قال إن إدارة ترامب "انسحبت نوعًا ما".

وقال بايدن: "من مصلحة الولايات المتحدة أن يكون هناك المزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط"، مضيفًا أنه "لكل سبب من الأسباب، من المنطقي بالنسبة لي أن أذهب إلى دول مجلس التعاون الخليجي".

وفي وقت سابق تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ايضا مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن يتساءل فيها عما سيفعله خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي أقيمت لدى وصوله إلى إسرائيل، الأربعاء.

ويُسمع بايدن يقول في مقطع الفيديو: "ماذا سأفعل الآن؟" الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.