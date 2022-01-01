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بايدن يصل اليوم إلى بيت لحم للقاء الرئيس عباس وهذا ما سيعلنه من مساعدات ..

الجمعة 15 يوليو 2022 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يصل اليوم إلى بيت لحم للقاء الرئيس عباس وهذا ما سيعلنه من مساعدات ..



رام الله / سما /

يصل الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، إلى مدينة بيت لحم، في زيارة قصيرة لنحو ساعتين، يلتقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وسيسبق وصوله إلى بيت لحم، زيارته إلى مستشفى أوغستا فيكتوريا شرقي القدس المحتلة، حيث من المتوقع أن يعلن عن دعم مالي لمستشفيات المنطقة تصل إلى 100 مليون دولار على عدة سنوات.

وإضافة إلى مساهمة منذ أعوام تصل إلى 100 مليون دولار للمستشفيات في القدس الشرقية، سيعلن بايدن أيضا عن تدابير لتحديث شبكات الاتصالات في الضفة الغربية وغزة إلى الجيل الرابع فائق السرعة بحلول نهاية عام 2023، وإجراءات أخرى لتسهيل السفر بين الضفة الغربية والأردن.

وإلى جانب ذلك ستكون هناك حزمة تمويل منفصلة بقيمة 201 مليون دولار مقدمة من خلال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ونشرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية نحو 1500 رجل أمن لتأمين زيارة بايدن إلى بيت لحم التي زينت باليافطات المنددة بالاحتلال والتي تصف "إسرائيل" بأنها دولة فصل عنصري، إلى جانب أخرى تحمل صورة الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين خلال تغطيتها الصحفية في مايو/ أيار الماضي، والمطالبة بمحاسبة الاحتلال.

وكان الرئيس محمود عباس وصل أمس إلى بيت لحم استعدادًا لاستقباله بايدن، واطلع على صورة الاستعدادات التي أجرتها الأجهزة الأمنية لهذه الزيارة.

وستهبط طائرة بايدن في مهبط الطائرات بمنطقة جبل انطوان، ويتنقل بعدها عبر مركبته المصفحة وبرفقة عدد كبير من المركبات الأمنية إلى مدينة بيت لحم، حيث سيزور كنيسة المهد بعد أن يلتقي بالرئيس عباس.

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