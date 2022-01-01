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الطقس: لا تغير على الحالة الجوية والحرارة فوق المعدل بقليل

الجمعة 15 يوليو 2022 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: لا تغير على الحالة الجوية والحرارة فوق المعدل بقليل



رام الله / سما /

افاد الراصد الجوي ان الجو سيكون الجو صافيا بوجه عام ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا السبت يكون الجو صافيا بوجه عام ، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

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