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أولمرت: كلام نتنياهو فارغ وليس لدينا خيار عسكري ضد ايران

الجمعة 15 يوليو 2022 12:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أولمرت: كلام نتنياهو فارغ وليس لدينا خيار عسكري ضد ايران



القدس المحتلة/سما/

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، قوله إنه "ليس لدى إسرائيل خيار عسكري ضدّ إيران. وكل من يقول إن لدى إسرائيل خياراً عسكرياً، بمعنى حرب وهجوم شاملين، فإن هذا غير موجود".

وأضاف أولمرت: "يبدو لي أن رئيس الحكومة السابق (نتنياهو)، منذ أكثر من عام، يرفض تلقي الاطلاع على آخر المستجدات. وبدلاً من ذلك، هو يقوم بإطلاق الكلام الفارغ. من حيث الجوهر، واضح جداً أن ليس لدى إسرائيل خيار عسكري. وكل من يقول إن لدى إسرائيل خياراً عسكرياً، بمعنى حرب وهجوم شاملين، فإن هذا غير موجود. وهذه ثرثرة تخلق توقعات لا يمكن الإيفاء بها".

وكان الإعلام الإسرائيلي نقل، عن رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، بعد اجتماعه ببايدن، قوله: "قلت لبايدن نحن نريد شيئاً واحداً. لا تكفي العقوبات الاقتصادية، وهناك حاجة إلى خيار عسكري حقيقي، ومن دونه لا يمكن وقف إيران".

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