إسرائيل توافق على اتفاق جزر "تيران وصنافير" في البحر الأحمر

القدس المحتلة/سما/

وافقت إسرائيل يوم الخميس بشكل نهائي على الخطوط العريضة للاتفاق مع الولايات المتحدة والسعودية ومصر بشأن الجزيرتين الاستراتيجيتين في البحر الأحمر تيران وصنافير

وقال مسؤولان إسرائيليان كبيران بحسب موقع I24 الاسرائيلي ان إسرائيل أعطت الولايات المتحدة اليوم "الضوء الأخضر" للمضي قدما في اتفاق بشأن هذه القضية ، وتمهد هذه الخطوة الطريق للإعلان عن إجراءات التطبيع السعودية خلال زيارة بايدن للمملكة في نهاية الأسبوع.

سيسمح الاتفاق حول الجزر بإبرام اتفاقية منفصلة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن منح الإذن لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام المجال الجوي السعودي للرحلات الجوية إلى الشرق وخاصة إلى الهند والصين وكذلك منح رحلات طيران مستأجرة مباشرة من إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية لحجاج إسرائيل والمسلمين الذين يزورون المدن المقدسة مكة والمدينة.

وقال مسؤولون إسرائيليون ان الإعلان عن إجراءات التطبيع هذه متوقع خلال زيارة الرئيس بايدن للسعودية في نهاية هذا الأسبوع.