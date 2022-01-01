الشرطة بغزة : مقتل شرطي وطفلة خلال شجار عائلي شمال القطاع

غزة /سما/

أعلنت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، عن مقتل أحد عناصرها في شجار بين عائلتين في جباليا شمال قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد أيمن البطنيجي، إن “شجارًا اندلع مساء اليوم بين عائلتي دردونة وقرموط، أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة وهو عبد العزيز محمد دردونة 22 عاما وطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وعدد منا المصابين جرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ومتابعة حالتهم الصحية”.

وأشار البطنيجي في تصريحات له، أن الشرطة الفلسطينية سارعت إلى مكان الحدث وفتحت تحقيقًا في الحادث للوقوف على أسبابه ومعرفة ملابساته.

ودعا الناطق باسم الشرطة، أبناء شعبنا الفلسطيني إلى تعزيز السِلم المجتمعي وضبط النفس، خاصةً في ظل التحديات التي تُواجه قطاع غزة وأهله.