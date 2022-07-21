شركة "كريم" توقف خدماتها في فلسطين ..

رام الله / سما /

أعلنت شركة التوصيل العالمية الشهيرة "كريم"، مساء اليوم الخميس 14 يوليو 2022، توقف خدماتها في فلسطين بسبب الظروف الاقتصادية السائدة.

وقالت الشركة في رسالة وصلت العاملين فيها: "كانت مهمتنا دائمًا تزويدك بفرص عمل أكثر مرونة. ومع ذلك، فقد أثرت الظروف الاقتصادية المضطربة على قدرتنا في القيام بذلك".

وأضافت "لذلك أخذنا القرار الصعب بإيقاف خدماتنا في فلسطين اعتبارًا من يوم الخميس 21 يوليو".

وتابعت الشركة "نشكرك جزيل الشكر على خدمتك ككابتن - لقد ساعدتنا على تحقيق هدفنا في تبسيط وتحسين حياة عملائنا ونأمل أن نتمكن من العودة في المستقبل عند تحسّن الوضع الاقتصادي".

وأشارت إلى أن العمل سيستمر حتى الخميس 21/7/2022، مبينة أن تحويل أي مبالغ مستحقة سيكون في تاريخه.