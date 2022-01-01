الحية : اعلان القدس وعد جديد للاحتلال

غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية مساء اليوم الخميس، إن إعلان القدس" تأكيد على السياسية الأمريكية ضد شعبنا وهو يمثّل وعدًا جديدًا للاحتلال.



وأضاف الحية خلال كلمة له في مسيرة جماهيرية بغزة، إنه لا بادين ولا غيره يمكن أن يثبّت هذا الكيان الإسرائيلي على أرضنا ومصير الاحتلال إلى زوال.

وطالب، الإدارة الأمريكية بمراجعة سياستها فورًا والالتزام بما تروّج له من قيم العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية والكف عن سياسية الكيل بمكيالين.



واضاف، أمام هذا الصلف الأمريكي و"إعلان القدس" ندعو السلطة إلى ترك المراهنة على الإدارة الأمريكية والمبادرة فورًا إلى عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للاتفاق على موقف فلسطيني موحدّ في إطار استراتيجية وطنية شاملة وواحدة.



وحذر الحية، قيادات المنطقة من التعاطي مع مشاريع الإدارة الأمريكية المشبوهة المسماة "الاتفاقيات الإبراهيمية" التي تحاول شرعنة الاحتلال على حساب ثقافتنا وأمتنا وإرثنا.



واكد، ان أي تحالفات يكون الكيان الإسرائيلي جزءًا منه نعتبرها تهديدًا لقضيتنا وحقوق شعبنا وأمننا العربي المشترك.



وعبر الحية عن رفضه، لنهب ثروات فلسطين وخيراتها، ونؤكّد أننا لن نتساهل بحقوقنا في البحر الأبيض المتوسط، ولن نتنازل عن الموارد الضخمة من الغاز في الحقول البحرية.



وتابع، لن نتهاون مع نهب الاحتلال لحقول الغاز الفلسطينية، وأي تفاهمات للتصرف في ملف غاز المتوسط في المياه الإقليمية الفلسطينية ستصطدم مع شعبنا.