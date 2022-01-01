الصالحي يدعو الرئيس عباس لرفض اللقاء مع بايدن

رام الله / سما /

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، الرئيس محمود عباس لمقاطعة اللقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وإعلان الرفض الفلسطيني لأهداف هذه الزيارة المشبوهة.



وتأتي دعوة الصالحي "بعدما عبرت عنه فيما سمي بــ (إعلان القدس ) وما تضمنه بشكل خاص حول الشأن الفلسطيني".



وقال الصالحي: "الولايات المتحدة تمثل عائقا رئيسيا امام تحرر الشعب الفلسطيني بدعمها المتواصل للاحتلال والتواطؤ مع مخططاته وبمحاربتها المستمرة لحركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني".