  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصالحي يدعو الرئيس عباس لرفض اللقاء مع بايدن

الخميس 14 يوليو 2022 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصالحي يدعو الرئيس عباس لرفض اللقاء مع بايدن



رام الله / سما /

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، الرئيس محمود عباس لمقاطعة اللقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وإعلان الرفض الفلسطيني لأهداف هذه الزيارة المشبوهة.

وتأتي دعوة الصالحي "بعدما عبرت عنه فيما سمي بــ (إعلان القدس ) وما تضمنه بشكل خاص حول الشأن الفلسطيني".

وقال الصالحي: "الولايات المتحدة تمثل عائقا رئيسيا امام تحرر الشعب الفلسطيني بدعمها المتواصل للاحتلال والتواطؤ مع مخططاته وبمحاربتها المستمرة لحركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني".

الأكثر قراءة اليوم

صفقة اسرائيلية : السفر للفلسطينيين عبر مطار "رامون" مقابل وقف اجراءات الجنايات الدولية

السفارة الاميركية تنشر برنامج زيارة بايدن الى بيت لحم ولقاء الرئيس عباس

اصابة اثنين من عناصر الشرطة احدهما خطيرة في اشتباك مع مطلوبين بنابلس

العمل بغزة توضح تفاصيل جديدة بخصوص تصاريح العمال

أسعار صرف العملات

بايدن وأبو مازن وزيارة رفع العتب…

ديلي ميل : نجل الرئيس الأمريكي يواجه تهما بالدعارة (صور)

الأخبار الرئيسية

النخالة: عندما نتوقف عن المقاومة وترضى بالقليل من التسهيلات ..من سيسأل عنا؟

بايدن

الكشف عن بنود "وثيقة إعلان القدس" بين الولايات المتحدة و "إسرائيل"

1500 شرطي فلسطيني يؤمنون الزيارة.. تعليمات الشرطة حول الإجراءات خلال زيارة بايدن

خلافات حول الملف النووي الايراني..بايدن: "ملتزمون بالاستثمار بأمن إسرائيل

الاعلام العبري : مصير بايدن السياسي بأيدي خامنئي وبن سلمان

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم