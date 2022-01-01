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مستوطن قفز من على سور مستوطنة حورون تسبب في تفعيل صفارات الانذار

الخميس 14 يوليو 2022 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطن قفز من على سور مستوطنة حورون تسبب في تفعيل صفارات الانذار



رام الله / سما /

 دوت صافرات الإنذار مساء اليوم الخميس، في مستوطنة بيت حورون شمال الضفة الغربية المحتلة، وأفادت التقارير الأولية بأن ذلك جاء نتيجة اشتياه الاحتلال بتسلل فلسطيني الى المستوطنة الان مصادر اسرائيلية قالت بان الحديث يدور عن مستوطن قفز من قوق سور المستوطنة وليس عملية تسلل.

وقالت صحيفة معاريف العبرية: "تم تفعيل صافرات الانذار في بيت حورون شمال الضفة ويشتبه تسلل عدد من الإرهابيين"، وفق وصف الصحيفة.

وأضافت: "طُلب من السكان دخول المباني على الفور وإغلاق الأبواب و عدم الخروج حتى إصدار تعليمات جديدة".

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