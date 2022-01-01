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هنية : المحاولات الأمريكية بدمج الاحتلال في المنطقة ستبوء بالفشل

الخميس 14 يوليو 2022 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية : المحاولات الأمريكية بدمج الاحتلال في المنطقة ستبوء بالفشل



وكالات - سما-

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية إن محاولات الإدارة الأمريكية في إعادة هندسة المنطقة على أساس دمج إسرائيل فيها، وتوفير الأمن لها عبر التحالفات مع بعض الحكومات العربية سوف تبوء بالفشل، لأنها تتعارض مع إرادة شعوب الأمة، وتتناقض مع الموروث الثقافي والفكري لهذه المنطقة.

ودعا في تصريح له إلى فتح حوار استراتيجي بين مكونات الأمة ودولها؛ يفضي إلى بناء تحالف سياسي يحمي المنطقة من الهيمنة والتطبيع والسيطرة على الثروات.

وأكد انه في الوقت ذاته أن الشعب الفلسطيني لن يقع مجددا في حبائل الوهم وسراب المفاوضات التي ضربت القضية في الصميم، وإن خيارنا هو الاستمرار في المقاومة الشاملة حتى يندحر المحتل ويعود الشعب إلى وطنه والقدس المباركة.

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