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الكشف عن بنود "وثيقة إعلان القدس" بين الولايات المتحدة و "إسرائيل"

الخميس 14 يوليو 2022 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن بنود "وثيقة إعلان القدس" بين الولايات المتحدة و "إسرائيل"



القدس المحتلة / سما /

 كشف مساء اليوم الخميس، عن بنود ما سمي بـ "إعلان وثيقة القدس" بين الجانب الأميركي، والإسرائيلي، والتي سيوقع عليها جو بايدن، ويائير لابيد بعد وقت قصير.

وبحسب ما كشف عنه - كما ورد في قناة الجزيرة القطرية - فإن الإعلان ينص على التزام واشنطن ببناء هيكل إقليمي لتعميق علاقات إسرائيل وشركائها، بهدف دمج إسرائيل وتوسيع دائرة السلام لتشمل دولاًعربية وإسلامية أخرى.

وأكدت واشنطن التزامها بأمن إسرائيل والحفاظ على التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي، وعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

كما أكدت على التزامها بمواجهة الأنشطة الإيرانية المباشرة أو عبر وكلائها مثل حماس وحزب الله والجهاد، معبرةً عن إدانتها للهجمات التي وصفتها بـ "الإرهابية المؤسفة" التي استهدفت إسرائيليين في الأشهر الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، دعمه لحل الدولتين.

وذكرت إذاعة كان العبرية في وقت سابق، أن اللقاء الثنائي بين بايدن ولابيد بحث القضية الفلسطينية فقط في 25 ثانية، بالتأكيد على ضرورة منح الفلسطينيين مزيد من المزايا الاقتصادية، والحفاظ على الاستقرار والهدوء.

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