1500 شرطي فلسطيني يؤمنون الزيارة.. تعليمات الشرطة حول الإجراءات خلال زيارة بايدن

رام الله / سما /

قال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية، ان جهاز الشرطة انهى كافة الترتيبات المتعلقة بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مدينة بيت لحم غدا الجمعة.

وأضاف ارزيقات في تصريحات صحفية، ان 1500 شرطي سيشاركون في تأمين زيارة الرئيس الأمريكي يوم غد الجمعة، وسينتشرون في كافة شوراع المدينة، بالإضافة إلى 70 مركبة، ووحدات من هندسة المتفجرات، ووحدات أخرى.

ودعا ارزيقات المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الأجهزة المختصة، واختيار الطرق البديلة التي تم الإعلان عنها خلال فترة زيارة الرئيس الأمريكي إلى المدينة.

وكانت الشرطة الفلسطينية قد أصدرت تعليمات حول الإجراءات خلال فترة زيارة الرئيس الامريكي على مدينة بيت لحم وكانت كالتالي:

اولا: يمنع وقوف المركبات بكافة أنواعها على جانبي الطريق والارصفة في شارع القدس الخليل من الحاجز الشمالي لمدينة بيت لحم مرورًا بمفرق باب الزقاق ومفرق الراضي وحتى دوار بوتين صعودًا لغاية جامعة فلسطين الاهلية .

ثانيا: يمنع وقوف المركبات بكافة أنواعها على جانبي الطريق والأرصفة من مسجد بلال ابن رباح وشارع المهد وصولًا إلى كنيسة المهد .

ثالثا: لتجنب دخول مسار المواكب الرسمية في بيت لحم تناشد الشرطة بأن تكون حركة المركبات القادمة من الخليل باتجاه ابو ديس، رام الله وأريحا وبالعكس عدم دخول بيت لحم على أن تواصل سيرها عبر واد سعير أو مفرق قرية أم سلمونة – تقوع – زعترة – جسر بيت ساحور – العبيدية ، كذلك حركة المركبات من المحطة المركزية في بيت لحم إلى محافظة الخليل والعكس عبر مفرق سلطة المياه في بيت لحم وإلى مفرق ارارات في بيت ساحور – شارع الخليفات- واد شاهين- شارع الصف – شارع الجبل – ارطاس – برك سليمان – النشاش .

رابعا: ستكون كنيسة المهد مغلقة أمام السياح الأجانب يوم الجمعة من الساعة الحادية عشر ظهرا حتى الساعة الثالثة عصرا .

خامسا: ستمنع حركة الباصات السياحية في شارع المهد وشارع القدس الخليل في نفس الفترة .

سادسا: ستمنع حركة المجموعات السياحية مشيا على الاقدام في خط سير المواكب في نفس الفترة .

سابعا: الحركة السياحية مسموحة في بيت ساحور طوال اليوم ولا قيود.

ثامنا: سيكون المعبر الشمالي مغلق من مساء الخميس الساعة 11:50 حتى مساء الجمعة اغلاق كامل امام حركة المواطنين والسيارات .

وسيتم مصادرة أي مركبة تخالف التعليمات المذكورة أعلاه بواسطة "الونش" وحجزها في ساحات مخصصة.

وأهابت الشرطة بضرورة أخذ الحيطة والحذر والسير على أرصفة الشارع العام وخاصة أثناء المرور السريع للمواكب الرسمية لرؤساء الدول والدبلوماسيين الأجانب، حيث سيتم إغلاق الشوارع فقط وقت مرور المواكب.

كما ناشدت الشرطة جميع المواطنين ضرورة الصبر وتحمل الإجراءات وضبط النفس، وإبلاغ الشرطة فوراً عن أية إشكاليات قد تحدث خلال تنفيذ الإجراءات ، وفي حال الحاجة للوصول إلى المستشفيات والمراكز الطبية من خلال الاتصال على رقم 100 ولا يشمل ذلك حركة مركبات الإسعاف.