الإحصاء: الوقود والغذاء يرفعان التضخم في حزيران

رام الله / سما /

أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (المحدد الأساسي للتضخم) في فلسطين خلال حزيران/يونيو الماضي، بنحو أربع أعشار نقطة مئوية، على أساس شهري، ونحو 4.5% على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية أساسية.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء ان مؤشر أسعار المستهلكين في الأراضي الفلسطينية ارتفع بنسبة 0.38% في حزيران مقارنة مع شهر أيار/مايو السابق له، و4.47% مقارنة مع الشهر المناظر من العام الماضي.

وارجع "الإحصاء" هذا الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين لارتفاع أسعار الغاز بنسبة 6.26%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 5.56%، وأسعار البيض بنسبة 5.25%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.89%، وأسعار الخبز بنسبة 4.78%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 4.75%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.81%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.39%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 1.26%، وأسعار الأرز بنسبة 0.97%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 0.82%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 20.53%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 11.40%، واسعار البطاطا بنسبة 3.24%.

جغرافيا، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية، بدون القدس، ارتفاعاً نسبته 0.41% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة مع شهر أيار 2022، و4.54% على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 7.11%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 6.41%، وأسعار البيض بنسبة 5.18%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 4.55%، وأسعار الخبز بنسبة 4.45%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.30%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 2.42%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى "سكر المائدة" بنسبة 2.23%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 1.57%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.48%، وأسعار الأرز بنسبة 0.91%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 21.47%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 13.39%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 6.07%، وأسعار البطاطا بنسبة 5.20%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.31% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة مع شهر أيار 2022، و3.91 على أساس سنوي، ويعود ذلك الى ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 10.01%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 7.49%، وأسعار البيض بنسبة 6.50%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 6.34%، وأسعار الغاز بنسبة 6.10%، وأسعار الخبز بنسبة 5.97%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 2.86%، و"الديزل" بنسبة 1.84%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.55%، وأسعار البطاطا بنسبة 2.50%، وأسعار الأرز بنسبة 1.74%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.35%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.42%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.07%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 3.22%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 1.29%.

فيما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس الشرقية ارتفاعاً نسبته 0.31% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة مع شهر أيار 2022، و4.82% على أساس سنوي، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 7.06%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 6.48%، وأسعار الخبز بنسبة 5.36%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 4.68%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 4.49%، و"البنزين" بنسبة 4.09%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.88%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 2.52%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.79%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.00%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 32.18%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 17.85%، وأسعار البطاطا بنسبة 8.71%.