العمل بغزة توضح تفاصيل جديدة بخصوص تصاريح العمال

غزة/ سما /

قالت رئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام بوزارة العمل بغزة منال الحتة، اليوم الخميس، إن رابط التسجيل لتصاريح العمال قد تم إغلاقه قبيل عيد الأضحى وحتى اللحظة لا معلومات عن إعادة فتحه من جديد.

وأوضحت الحتة في تصريح إذاعي، أنه تم التجاوز عن بند المستفيدين من الشؤون الاجتماعية في معايير التسجيل حتى لا يحرموا من الاستفادة من التصاريح.

وأضافت: "الأولوية في التسجيل للعامل، والخريج يمكنه الاستفادة من معايير التفضيل وهناك برامج تشغيل مؤقت تستهدف فئات الخريجين".

وتابعت الحتة: "الأولوية الكبرى أيضاً للملفات القديمة وملف ٢٠١٩ معظم الأسماء أرسلت للجانب الاسرائيلي واستفادت من الحصول على التصاريح".

وأشارت إلى أنه اعتباراً من مطلع أغسطس القادم سيتم اصدار تصاريح "عامل" شاملة الحقوق وليس "احتياجات اقتصادية".

وعن سبب الرفض والمنع الأمني بينت الحتة، إلى أنه يصدر من الاحتلال وليس لغزة أية علاقة، إذ تم إرسال 6 آلاف اسم مرشح للشؤون المدنية وارسالها من طرفها للجانب الاسرائيلي وتم رفض نحو 4 آلاف اسم.

ونوهت إلى أن وزارة العمل تسعى لمساعدة المواطنين الذين لديهم سجل تجاري ليس "حقيقي" تحت بند "احتياجات اقتصادية" للحصول على تصريح عمل، بينما السجل التجاري "الحقيقي" طرف وزارة الاقتصاد والغرف التجارية.