خلافات حول الملف النووي الايراني..بايدن: "ملتزمون بالاستثمار بأمن إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في نهاية لقائه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ملتزمة "بالاستثمار بأمن إسرائيل". وقال لبيد إنه إنه تحدث مع الرئيس الأميركي حول السعودية وأنهما "يحاولان بناء تحالف معتدل".

والتقى بايدن مع لبيد في فندق وولدورف أستوريا في القدس. وتقول إسرائيل أن الاتفاق النووي مع إيران سيكون في مركز محادثات بايدن ولبيد، لكن الجانبين لا يخفيان الخلافات بينهما حول هذا الملف. وسيصدر إعلان مشترك عن الاجتماع.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إنه "أعتقد أن ما سترونه في الإعلان المشترك هو تعهد والتزام بعدم السماح أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي وبأننا مستعدون لاستخدام جميع عناصر قوتنا الوطنية لضمان تحقيق هذه النتيجة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الإعلان يتعلق بكسب بعض الوقت مع إسرائيل بينما تواصل واشنطن المفاوضات مع إيران، قال المسؤول الأميركي إنه "إذا أرادت إيران توقيع الاتفاق الذي تم التفاوض عليه في فيينا، فقد أوضحنا أننا مستعدون للقيام بذلك، وفي الوقت نفسه، إذا لم يفعلوا فسنستمر في زيادة ضغط عقوباتنا، وسنواصل زيادة عزلة إيران الدبلوماسية".