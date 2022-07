لحظات محرجة في استقبال بايدن.. غانتس يفشل في فتح زجاجة مياه (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس وهو يحاول فتح زجاجة مياه بأسنانه خلال حفل استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار بن غوريون.

ويظهر غانتس في الفيديو وهو يحاول فتح الزجاجة باستخدام أسنانه مرات عدة دون جدوى. وعلق أحد المغردين ساخرا: “… أسباب عدم تمكنه من استخدام يديه مصنفة على أنها مسألة أمن قومي”.

#Biden visits #Israel . Among the various #oddities the way to open a bottle of water of the #Israeli #Defense Minister Benny #Gantz… pic.twitter.com/Kl1aXVid3B