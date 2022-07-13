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لحظات محرجة في استقبال بايدن.. غانتس يفشل في فتح زجاجة مياه (فيديو)

الخميس 14 يوليو 2022 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
لحظات محرجة في استقبال بايدن.. غانتس يفشل في فتح زجاجة مياه (فيديو)



القدس المحتلة / سما /

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس وهو يحاول فتح زجاجة مياه بأسنانه خلال حفل استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار بن غوريون.

ويظهر غانتس في الفيديو وهو يحاول فتح الزجاجة باستخدام أسنانه مرات عدة دون جدوى. وعلق أحد المغردين ساخرا: “… أسباب عدم تمكنه من استخدام يديه مصنفة على أنها مسألة أمن قومي”.

 

وكتب آخر: “بايدن يزور إسرائيل.. من بين الغرائب ​​المختلفة طريقة فتح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لزجاجة الماء”.

وفي تغريدة أخرى قال مغرد: “ربما حصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على تفويض أو اثنين باستخدام أسنانه لفتح زجاجة ماء في حفل الترحيب بالرئيس بايدن”.

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