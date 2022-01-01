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البيت الأبيض يكشف عن برنامج بايدن في السعودية

الخميس 14 يوليو 2022 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض يكشف عن برنامج بايدن في السعودية



وكالات

 أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الرئيس جو بايدن سيلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في زيارته إلى السعودية التي تبدأ غدا.

وأكد سوليفان أن لدى بايدن "برنامج ثنائي" مساء الجمعة سيشمل الملك سلمان وولي العهد و"وزراء آخرين في الحكومة السعودية".

وكشف مستشار الأمن القومي الأمريكي أن بايدن سيجري لقاءات ثنائية مع عدد من قادة المنطقة قبل القمة المرتقبة معهم، ورفض الرد على سؤال حول تراتبية هذه اللقاءات.

وعندما طُلب منه إعطاء نظرة عامة على ما سيقوله بايدن في قمة دول "مجلس التعاون الخليجي +3"، قال سوليفان: "سيعطي الرئيس تصريحات واستراتيجية واسعة وقوية حول مقاربته للشرق الأوسط"، ولفت إلى أن بايدن سيناقش الأمن والاقتصاد ودور أمريكا "التاريخي في المنطقة والتزامه بالمضي قدما بقيادة أمريكية قوية للشرق الأوسط".

وسيكون هذا هو اللقاء الشخصي الأول بين الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي، الذي انتقده بايدن بشكل متكرر علانية بسبب سجل حقوق الإنسان وحرب اليمن ومقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن بايدن لا يخطط لعقد مؤتمر صحفي رسمي في السعودية "حتى الآن"، وأكدت أن البيت الأبيض لا يزال يعمل على منح الصحفيين تصريحا لتغطية اللقاءات الثنائية التي سيعقدها بايدن في المملكة.

وكان بايدن قد وصل إلى إسرائيل أمس الأربعاء في أول محطة لجولة شرق أوسطية تشمل أيضا الضفة الغربية المحتلة والسعودية.

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