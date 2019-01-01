ديلي ميل : نجل الرئيس الأمريكي يواجه تهما بالدعارة (صور)

وكالات

فجرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فضيحة جنسية تورط فيها نجل الرئيس الأمريكي ما قد يعرضه لملاحقات قضائية بتهم تتعلق بالدعارة وغسيل الأموال.

يواجه هانتر بايدن، الابن البكر للرئيس الأمريكي جو بايدن، تهم دعارة بسبب نقل بائعات الهوى عبر حدود الولايات وإخفاء شيكات مصرفية مقدمة لهن على أنها "خدمات طبية".

ويدرس المدعون العامون تقديم قضية تتعلق بجرائم الدعارة الفيدرالية ضد هانتر بايدن، وفقا للوثائق والنصوص ومقاطع الفيديو التي تظهر أنه أنفق مبلغا قدره 30 ألف دولار على "مرافقات" في غضون خمسة أشهر.

وكشفت الوثائق أن نجل بايدن كتب شيكات لامرأة أوكرانية قامت البنوك بوضع علامة حمراء على معاملاتها بسبب نشاط مشبوه.

وأظهرت رسائل نصية من هاتف آيفون الخاص بـ"بايدن الابن" شيكات بخط اليد مموهة في شكل خدمات طبية للمرافقات التي توفرها المرأة الأوكرانية، التي يقدم موقعها الإلكتروني "تجربة صديقة'' مع عاهرات لا تتجاوز أعمارهن الـ20 عامًا.

وجاءت بعض مدفوعات هنتر بعد ساعات فقط من حصوله على آلاف الدولارات من والده، وفقا للصحيفة البريطانية.

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور أن هانتر يساعد في نقل هؤلاء العاهرات عبر خطوط الولاية لقضاء ليلة معه، وهي ما تعتبر جريمة فيدرالية محتملة، وفقا للقانون الأمريكي، بحسب "الديلي ميل".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن نجل الرئيس يخضع حاليًا لتحقيق فيدرالي يقال إنه يدرس الجرائم الضريبية المحتملة وغسيل الأموال والضغط الأجنبي غير القانوني المزعوم المرتبط بصفقاته التجارية الخارجية.

وبحسب المعلومات فإن هذه المواد في أيدي مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ ديسمبر 2019، ما يزيد من احتمالية أن يؤدي تحقيقه في قضية هانتر إلى توجيه اتهامات بشأن تعامله مع عاهرات على الرغم من أن الخبراء يقولون إن الملاحقات القضائية على تهم الدعارة وحدها نادرة.