وزير إسرائيلي : يجب التحدث مع بايدن حول غزة

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف إنه لو أتيحت لي فرصة التحدث مع الرئيس الأميركي جو بايدن، سأناقش معه قضايا قطاع غزة والضفة الغربية.



ونقلت إذاعة كان عن الوزير الإسرائيلي قوله: "لو كنت قد تحدثت إلى بايدن، لكنت تحدثت معه حول كيفية التقدم بكل السبل، على الرغم من الوضع السياسي المعقد في البلاد نحو رؤية السلام، هناك تحركات يمكن القيام بها أيضا اليوم - في الجنوب، في غزة وفي الضفة".



هذا ويزور بايدن المنطقة، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ورئيسه يتسحاق هرتسوغ اليوم الخميس.