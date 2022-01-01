  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزير إسرائيلي : يجب التحدث مع بايدن حول غزة

الخميس 14 يوليو 2022 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي : يجب التحدث مع بايدن حول غزة



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف إنه لو أتيحت لي فرصة التحدث مع الرئيس الأميركي جو بايدن، سأناقش معه قضايا قطاع غزة والضفة الغربية.

 
ونقلت إذاعة كان عن الوزير الإسرائيلي قوله: "لو كنت قد تحدثت إلى بايدن، لكنت تحدثت معه حول كيفية التقدم بكل السبل، على الرغم من الوضع السياسي المعقد في البلاد نحو رؤية السلام، هناك تحركات يمكن القيام بها أيضا اليوم - في الجنوب، في غزة وفي الضفة".
 
هذا ويزور بايدن المنطقة، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ورئيسه يتسحاق هرتسوغ اليوم الخميس.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول رفيع يكشف : هذا ما سيعلنه بايدن من السعودية حول إسرائيل ..

بالأسماء.. الإعلان عن الدفعة الثانية من موافقات لم الشمل

إجراءات جديدة من الشرطة بغزة بشأن الحفلات في الشوارع

أمريكا تطلب من الأردن تسليم أحلام التميمي لمحاكمتها

صور : استعدادات إسرائيلية لوصول بايدن اليوم إلى المنطقة

الدولار يتجاوز اليورو للمرة الأولى منذ 20 عاما

مصر: التقرير الطبي يكشف تفاصيل صادمة حول ما فعله القاتل بالضحية نيرة أشرف

الأخبار الرئيسية

اصابة اثنين من عناصر الشرطة احدهما خطيرة في اشتباك مع مطلوبين بنابلس

الاعلام العبري: السعودية ستعلن هذا الأسبوع عن فتح مجالها الجوي للرحلات الإسرائيلية

السفارة الاميركية تنشر برنامج زيارة بايدن الى بيت لحم ولقاء ألرئيس عباس

صفقة اسرائيلية : السفر للفلسطينيين عبر مطار "رامون" مقابل وقف اجراءات الجنايات الدولية

صحة غزة تعلن عن دخول القطاع في الموجة الخامسة لجائحة كورونا

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم