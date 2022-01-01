أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

رام الله / سما /

تصدرت زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل والمنطقة عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت أحرنوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت احرونوت":

خلال لقائه مع ناجيتين من النازية: بايدن يذرف الدموع

الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ يخاطب الرئيس الأميركي ويشبهه بيوسف التوراتي

ناحوم برنع يكتب: هذا ليس أخانا يوسف، لكن هذا التضخم المالي غير المسبوق وارتفاع الاسعار والحرب في أوروبا، والانتخابات القريبة

مبعوث الصحيفة الى السعودية، إدير يانكو يكتب من جدة: انتهاء الاستعدادات لاستقبال بايدن في السعودية، لكن جدة ليست القدس، لم ترفع الاعلام الامريكية في المدينة، وسكانها لا يكترثون ببايدن

CNN: السعودية ستسمح للطيران الاسرائيلي بالوصول مباشرة من اللد لنقل الحجاج من مسلمي الداخل

رفع سعر الخبز بنسبة 20%

عضو الكنيست يولي ادلشتين يهاجم لبيد: أعاد القضية الفلسطينية على الساحة الاسرائيلية

السجن لبدوي من النقب 9 سنوات لمشاركته في أحداث أيار من العام الماضي، والحكم على يهود ادينوا بنفس التهمة بالسجن عام ونصف فقط

* "معاريف"

استقبال بالأحضان للرئيس بايدن، الذي أعلن التزامه بأمن اسرائيل، وتعميق العلاقات مع دول الشرق الاوسط

الموضوع الاهم في مباحثاته مع الاسرائيليين: التهديد النووي الايراني

هرتسوغ لبايدن: انت ابن البيت هنا ومثل يوسف من التوراة

الاعلام الامريكي لم يهتم بالزيارة وانما تطرق الى التضخم المالي وارتفاع اسعار المواد الغذائية والنفط

العنوان الذي اختير من الزيارة حديث بايدن عن حل الدولتين، ويعترف أن الامر لن يتحقق قريبا

الرئيس بايدن سيشجع الدول على فهم طريق السلام في الشرق الاوسط؟

الفلسطينيون يطالبون بفتح القنصلية في القدس الشرقية

منظمة "بتسيلم" ترفع لافتات كبيرة في بيت لحم: السيد الرئيس هذا "الابرتهايد"

* "هارتس"

بايدن ملتزم بحل الدولتين لكنه لا يرى الحل قريبا

الوف بن رئيس تحرير الصحيفة يكتب: الشخص الذي يقرر مدى نجاح زيارة بايدن هو حمينائي

بلينكن دعا عائلة شيرين ابو عاقلة لزيارة واشنطن وهم يأملون لقاء بايدن

اسرائيل اقترحت على الامارات والبحرين أسلحة دفاع جوية