ميتا توفر تطبيق واتساب خاص بـ”آي باد” قريباً

وكالات / سما /

لقد مر وقت طويل منذ أن ألمحت ميتا إلى توفير تطبيق واتساب أصلي لجهاز آي باد، لكننا لم نحصل عليه بعد. ولكن قد يكون هذا أقرب من أي وقت مضى حيث أصدر واتساب للتو الإصدار التجريبي من تطبيق ماك أو إس جديد.



مع الإصدار التجريبي الجديد من التطبيق، يمكن لمستخدمي ماك أو إس الوصول إلى تطبيق واتساب، وهذا كان ممكنا في السابق، ولكن الآن من المفترض أن يكون التطبيق الجديد أفضل بكثير من التطبيق الأقدم الذي يعتمد على واتساب ويب، وتم إنشاؤه باستخدام إطار عمل إلكترون البطيء والذي يستخدم جزءاً كبيراً من موارد وحدة المعالجة المركزية.



سيحل الإصدار الجديد من تطبيق واتساب المشكلات حيث يعتمد على تقنية داخلية من أبل تتيح للمطورين نقل تطبيقات “آي أو إس” إلى نظام “ماك أو إس”.



كما تم تحسين التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام تقنية “كاتاليست” لتعمل على شرائح M من أبل.



حصل الإصدار الأحدث من واتساب لنظام “ماك أو إس” أيضًا على إصلاح شامل في التصميم، ويبدو مشابهًا تمامًا لإصدار iOS، وسيكون متاحًا أيضًا لأجهزة آي باد في المستقبل القريب. يوجد شريط جانبي على اليسار يتيح للمستخدمين التبديل بسرعة إلى أقسام مختلفة مثل المكالمات والدردشات والإعدادات. أيضًا، هناك اختصارات للدردشات المؤرشفة والرسائل المميزة بنجمة. يوفر التطبيق أيضًا الحالة والمكالمات الجماعية والرسائل الصوتية ومشاركة الموقع، وفق ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني.