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العكاوي يعود للظهور في دوري الممتازة

الخميس 14 يوليو 2022 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العكاوي يعود للظهور في دوري الممتازة



غزة / سما /

واصل نادي خدمات النصيرات حراكه في الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا لمنافسات دوري الدرجة الممتازة الموسم القادم بعدما صعد لها بعد 7 سنوات من الهبوط.

وتعاقد خدمات النصيرات مع لاعب الخبرة عيد العكاوي الذي لعب الموسم الماضي لأهلي النصيرات في الدرجة الأولى.

وعاد العكاوي مجدد للظهور في الدوري الممتاز ويعتبر اللاعب الثاني الذي ينضم لخدمات النصيرات الذي تعاقد سابقاً مع نعيم أبو شاويش.

ويسعى خدمات النصيرات لترتيب صفوفه الموسم القادم والتعزيز بلاعبين جدد لضمان تحقيق نتائج قوية تضمن له استمراره في دوري الأضواء.

#عيد العكاوي #دوري الممتازة #خدمات النصيرات

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