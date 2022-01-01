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صفقة خامسة لخدمات رفح في الانتقالات الصيفية

الخميس 14 يوليو 2022 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صفقة خامسة لخدمات رفح في الانتقالات الصيفية



غزة / سما /

واصل نادي خدمات رفح حراكه في الانتقالات الصيفية استعداداً لمنافسات الموسم القادم 2022-2023 المتوقع انطلاقه في شهر أكتوبر القادم.

وتوصل خدمات رفح لاتفاق رسمي على ضم اللاعب حمادة الهمص، الذي سبق له اللعب الموسم الماضي مع الاستقلال الرفحي.

ويعتبر الهمص اللاعب الخامس الذي ينضم لخدمات رفح بعد التعاقد سابقاً مع أدهم القاضي، ومحمود النيرب، وهيثم فتحية، وأحمد العمواسي.

ويسعى خدمات رفح لاستغلال الانتقالات الصيفية وضم المزيد من اللاعبين لضمان استعادة المنافسة على لقب الدوي الموسم القادم، خاصة بعد رحيل عدد من اللاعبين أبرزهم يسار الصباحين ومحمد القاضي.

#خدمات رفح #الانتقالات الصيفية

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