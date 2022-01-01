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ريال مدريد يصعق هازارد بقرار مفاجئ

الخميس 14 يوليو 2022 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يصعق هازارد بقرار مفاجئ



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تحضر لبيع البلجيكي إدين هازارد نجم وسط الفريق خلال صيف العام الحالي.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها نقلاً عن موقع "ريليفو" أن هازارد سيكون متاحاً للبيع هذا الصيف، حيث ستمنح إدارة ريال مدريد خيار الرحيل مفتوحا حتى نهاية الميركاتو.

ورغم التحسن الذي طرأ على هازارد في الآونة الأخيرة، إلا أن إدارة الميرينجي لن تمانع في رحيله على الإطلاق من أجل تحقيق الكسب المالي من جانب وإفراغ مكانه من جانب آخر.

ومن جانبه سيعمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي على إبراز إمكانيات هازارد حال بقاءه لتظهر في أبهى صورها، ولكنه وافق على رحيله إذا تلقى الريال عرضا مغريا.

وما قد يعزز فرص رحيل هازارد عدم وجوده كاسم اساسي في تشكيلة الميرينجي في الوقت الحالي وتواجده خلف فينيسيوس جونيور ورودريجيو وماركو أسينسيو.

ويرتبط هازارد، القادم إلى ريال مدريد من تشيلسي قبل 3 أعوام مقابل 100 مليون يورو، بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2024، حيث يستهدف اللاعب استكمال عقده مما قد يعقد مسألة الرحيل.

يذكر أن هازارد منذ انتقاله للريال عانى من كم هائل من الإصابات ولم يشارك على مدار 3 مواسم إلا في 66 مباراة سجل فيهم 6 أهداف فقط وصنع 10 آخرين.

#ريال مدريد #هازارد

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