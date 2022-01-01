التصريح الأول لرافينيا بعد انتقاله رسمياً إلى برشلونة

وكالات / سما /

أعرب النجم البرازيلي رافينيا عن سعادته الكبيرة بالانتقال إلى صفوف برشلونة، مشيراً إلى أنه نجح في تحقيق حلم الطفولة بالنسبة له ولعائلته أيضاً.

وأعلن برشلونة قبل بضعة ساعات عن التوصل لاتفاق مع ليدز يونايتد من أجل التعاقد مع رافينيا. ويقال أن الصفقة ستكلف خزائن النادي 58 مليون يورو كمبلغ ثابت، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو كمتغيرات، متوقف دفعها على تحقيق بعض الشروط.

وأكال رافينيا بالمديح على مواطنيه رونالدينيو ونيمار اللذان كان لهما تجارب ناجحة جداً في ملعب الكامب نو، متمنياً أن يتمكن من تحقيق بعض النجاحات المشابهة.

وقال رافينيا في تصريحات لقناة النادي الرسمية “اللعب في برشلونة هو بمثابة الحلم الذي تحقق بالنسبة لي ولعائلتي ولأصدقائي. كل من رآني ألعب كطفل يعرف أن هذا كان حلمي، الأمر بمثابة تحقيق حلم طفل. الآن أريد مساعدة برشلونة للعودة كما كان.

وتابع “بالنسبة لي شرف كبير أن ألعب هنا، لقد رأيت كل ما فعله رونالدينيو في برشلونة، ثم جاء نيمار. والآن برازيلي آخر يأتي وهذا شرف لي، أتمنى أن أستطيع أن أفعل نصف ما فعلوه هنا”.