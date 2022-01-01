رسمياً.. تشيلسي يعلن التعاقد مع ستيرلينج

وكالات / سما /

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي بشكل رسمي، مساء أمس الأربعاء، عن التعاقد مع النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج، لترميم كتيبة الألماني توماس توخيل في ستامفورد بريدج.

وأصدر النادي اللندني بياناً رسمياً أعلن من خلاله عن الحصول على توقيع ستيرلينج من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة قدرت قيمتها المالية بنحو 60 مليون يورو.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لأزرق لندن بعقد مدته خمس سنوات، يبقى بموجبه في العاصمة البريطانية حتى يونيو 2027، مع خيار التجديد لعام إضافي.

وتعتبر صفقة ستيرلينج هي الأولى للبلوز في الصيف الجاري، كما أنها الصفقة الأولى في عهد المالك الجديد للنادي، تود بويلي.

ويقترب تشيلسي من حسم ثاني صفقاته بالتعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي، من فريق نابولي الإيطالي، بعدما أتم الأزرق الاتفاق على التعاقد مع اللاعب بالفعل، على أن يخضع قلب دفاع البارتينوبي للفحوصات الطبية في تشيلسي خلال ساعات.

ويرحل ستيرلينج عن السيتي كأسطورة من أساطير النادي حيث خاض مع الفريق 339 مباراة في كل المسابقات، سجل خلالها 131 هدفاً وصنع 95 وتوج بعشرة ألقاب مختلفة مع السيتيزنز.