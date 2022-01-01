  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسمياً.. تشيلسي يعلن التعاقد مع ستيرلينج

الخميس 14 يوليو 2022 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. تشيلسي يعلن التعاقد مع ستيرلينج



وكالات / سما /

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي بشكل رسمي، مساء أمس الأربعاء، عن التعاقد مع النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج، لترميم كتيبة الألماني توماس توخيل في ستامفورد بريدج.

وأصدر النادي اللندني بياناً رسمياً أعلن من خلاله عن الحصول على توقيع ستيرلينج من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة قدرت قيمتها المالية بنحو 60 مليون يورو.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لأزرق لندن بعقد مدته خمس سنوات، يبقى بموجبه في العاصمة البريطانية حتى يونيو 2027، مع خيار التجديد لعام إضافي.

وتعتبر صفقة ستيرلينج هي الأولى للبلوز في الصيف الجاري، كما أنها الصفقة الأولى في عهد المالك الجديد للنادي، تود بويلي.

ويقترب تشيلسي من حسم ثاني صفقاته بالتعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي، من فريق نابولي الإيطالي، بعدما أتم الأزرق الاتفاق على التعاقد مع اللاعب بالفعل، على أن يخضع قلب دفاع البارتينوبي للفحوصات الطبية في تشيلسي خلال ساعات.

ويرحل ستيرلينج عن السيتي كأسطورة من أساطير النادي حيث خاض مع الفريق 339 مباراة في كل المسابقات، سجل خلالها 131 هدفاً وصنع 95 وتوج بعشرة ألقاب مختلفة مع السيتيزنز.

#رحيم ستيرلينج #تشيلسي

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس جديدة متعلقة بصفقة تبادل الأسرى

مسؤول رفيع يكشف : هذا ما سيعلنه بايدن من السعودية حول إسرائيل ..

بالأسماء.. الإعلان عن الدفعة الثانية من موافقات لم الشمل

إجراءات جديدة من الشرطة بغزة بشأن الحفلات في الشوارع

أمريكا تطلب من الأردن تسليم أحلام التميمي لمحاكمتها

صور : استعدادات إسرائيلية لوصول بايدن اليوم إلى المنطقة

الدولار يتجاوز اليورو للمرة الأولى منذ 20 عاما

الأخبار الرئيسية

اصابة اثنين من عناصر الشرطة احدهما خطيرة في اشتباك مع مطلوبين بنابلس

الاعلام العبري: السعودية ستعلن هذا الأسبوع عن فتح مجالها الجوي للرحلات الإسرائيلية

السفارة الاميركية تنشر برنامج زيارة بايدن الى بيت لحم ولقاء ألرئيس عباس

صفقة اسرائيلية : السفر للفلسطينيين عبر مطار "رامون" مقابل وقف اجراءات الجنايات الدولية

صحة غزة تعلن عن دخول القطاع في الموجة الخامسة لجائحة كورونا

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم