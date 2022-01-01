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ماشستر سيتي يرد على إغراءات سان جيرمان لضم محرز

الخميس 14 يوليو 2022 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماشستر سيتي يرد على إغراءات سان جيرمان لضم محرز



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي الإنجليزي اقترب من تجديد عقد نجمه الجزائري، رياض محرز، وإبعاده عن إغراءات باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسب ما نقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن محرز بصدد تمديد عقده مع السيتي هذا الصيف، لمدة موسمين إضافيين، ليبقى في صفوف الفريق الإنجليزي حتى صيف 2025.

ولفتت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية إلى أن محرز وافق على تمديد عقده مع السيتي، بينما كان مرشحا للانتقال إلى بي إس جي، لتعويض أنخيل دي ماريا الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، هذا الصيف.

ويبقى محرز (31 عاما) ركيزة أساسية في صفوف مانشستر سيتي، حيث ساهم في تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي 3 مرات.

كما سجل النجم الجزائري لفريقه الإنجليزي 63 هدفا إضافة إلى 46 تمريرة حاسمة في 189 مباراة بكل البطولات.

#ماشستر سيتي #باريس سان جيرمان #رياض محرز

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