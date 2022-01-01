رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها على خبر رفض 9 دول أوروبية تصنيف إسرائيل لمؤسسات فلسطينية بـ"الإرهابية".

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

*"الحياة الجديدة":

الكفيف أبو الريش... أحرق نفسه احتجاجا على الفقر والظلم في غزة

الاحتلال يستولي على 1480 دونما من أراضي جالود وقريوت وترمسعيا والمغير لتوسيع المستوطنات

الشيخ يعلن أسماء دفعة جديدة من الحاصلين على لمّ الشمل من المحافظات الشمالية

افتتاح قسم قسطرة القلب في مشفى الهمشري في لبنان

"هآرتس": إسرائيل قتلت 60 فلسطينيا ولم يعتقل أحد من الجنود

الاحتلال يفرض إجراءات قمعية بحق أسير بسبب ابنه

وصول الفوج الأول من حجاج الضفة عبر معبر الكرامة

إصابة الأسير فؤاد الشوبكي بـ"كورونا" وريان وعواودة يواصلان إضرابهما عن الطعام

لغياب الأدلة: 9 دول أوروبية ترفض تصنيف إسرائيل لـ6 مؤسسات فلسطينية بـ"الإرهابية"

محكمة بداية رام الله تقرر إغلاق مبناها أمام المراجعين

نيويورك: متظاهرون يقتحمون مؤتمر "أمازون" احتجاجا على توقيعها عقدا مع إسرائيل

أعضاء في مجلس الشيوخ ينتقدون نتائج التحقيق الأميركي في ملف استشهاد أبو عاقلة

*"الأيام":

بايدن: سنعزز دمج إسرائيل في المنطقة وحل الدولتين لن يتم في المدى القريب

"الشؤون المدنية" تعلن عن موافقات لم شمل جديدة

مسؤول أميركي: بايدن سيعلن عن مساعدات للفلسطينيين ورفض الخطوات الأحادية والتمسك بحل الدولتين

بايدن يزور مستشفى المطلع الجمعة ويعلن عن حزمة مساعدات

منظمة إسرائيلية تدعو بايدن لإعادة فتح القنصلية بالقدس

الاحتلال يستولي على مئات الدونمات ويصادق على عشرة مخططات استيطانية

إصابة الأسير الشوبكي بـ"كورونا"

جريمة عجة الصادمة: الشرطة تقوم بتوقيف عدد من أفراد أسرة القتيل

إضراب شامل لقطاع النقل العام بالضفة وتوجه حكومي لدعم أسعار المحروقات

الرئيس الإيراني: زيارة بايدن لن تحقق الأمن لإسرائيل

9 دول أوروبية ترفض تصنيف إسرائيل لمؤسسات فلسطينية بـ"الإرهابية"

*"القدس":

بايدن يتعهد بالعمل على دمج إسرائيل في "الشرق الأوسط"

"بتسيلم" تستقبل بايدن بحملة يافطات

تأجيل المصادقة على مخططات استيطانية لمدة أسبوع

إصابة عامل ومستوطنون يغلقون طريق نابلس- جنين

9 دول أوروبية ترفض تصنيف إسرائيل لمؤسسات فلسطينية بـ"الإرهابية"