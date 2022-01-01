الاحصاء: إرتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال "يونيو"

رام الله / سما /

أكد مركز الاحصاء الفلسطيني يوم الخميس، أنّ الرقم القياسي لأسعار المستهلك "غلاء المعيشة" في فلسطين، ارتفع نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات والبيض والدجاج والخبز على الرغم من تراجع أسعار الخضروات الطازجة والفواكه خلال شهر يونيو (06/2022).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال شهر يونيو 2022 ارتفاعاً مقارنة مع شهر أيار 2022، نتيجة لارتفاع أسعار المستهلك بشكل أساسي لارتفاع أسعار الغاز بنسبة 6.26%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 5.56%، وأسعار البيض بنسبة 5.25%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.89%، وأسعار الخبز بنسبة 4.78%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 4.75%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.81%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.39%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 1.26%، وأسعار الأرز بنسبة 0.97%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 0.82%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 20.53%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 11.40%، وأسعار البطاطا بمقدار 3.24%.

وتجدر الاشارة بأن الرقم القياسي لشهر حزيران 2022 ارتفع بنسبة 0.38% مقارنة مع شهر أيار لنفس العام.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في فلسطين لتبلغ بالمتوسط؛ اسطوانة غاز 77 شيقل/12كغم، والبنزين "95" 7.15 شيقل/1لتر، والبيض 15 شيقل/2كغم، والدجاج 18 شيقل/1كغم، والخبز 5 شيقل/1كغم، والطحين الأبيض – حيفا - 178 شيقل/60كغم، وزيت ذرة 32 شيقل/3لتر، ولحم الغنم 88 شيقل/1كغم، وأرز حبة طويلة 35 شيقل/5كغم، والبصل 3 شيقل/1كغم، على الرغم من انخفاض سعر بندورة بيوت بلاستيكية والباذنجان والخيار 3 شيقل/1كغم لكل منها، والفلفل الحار والزهرة 5 شيقل/1كغم لكل منهما، والبامية 19 شيقل/1كغم، والموز 4 شيقل/1كغم، والعنب 12 شيقل/1كغم، والبطيخ 2 شيقل/1كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر حزيران 2022 مع شهر حزيران 2021 تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 4.47%، بواقع 4.82% في القدس J1*، وبنسبة 4.57% في الضفة الغربية**، وبنسبة 3.91% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** ارتفاعاً نسبته 0.41% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة مع شهر أيار 2022، ويعزى ذلك الى ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 7.11%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 6.41%، وأسعار البيض بنسبة 5.18%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 4.55%، وأسعار الخبز بنسبة 4.45%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.30%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 2.42%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى "سكر المائدة" بنسبة 2.23%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 1.57%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.48%، وأسعار الأرز بنسبة 0.91%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 21.47%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 13.39%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 6.07%، وأسعار البطاطا بمقدار 5.20%.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية** لتبلغ بالمتوسط؛ اسطوانة غاز 74 شيقل/12كغم، والبنزين "95" 6.99 شيقل/1لتر، والبيض 15 شيقل/2كغم، وزيت ذرة 32 شيقل/3لتر، والدجاج 17 شيقل/1كغم، والطحين الأبيض – حيفا - 183 شيقل/60كغم، والخبز 5 شيقل/1كغم، والسكر 34 شيقل/كروز، ولحم الغنم 88 شيقل/1كغم، وأرز حبة طويلة 36 شيقل/5كغم، على الرغم من انخفاض سعر بندورة بيوت بلاستيكية 3 شيقل/1كغم، والباذنجان والخيار 4 شيقل/1كغم لكل منهما، والفلفل الحار 6 شيقل/1كغم، والزهرة 5 شيقل/1كغم، والبامية 21 شيقل/1كغم، والموز 4 شيقل/1كغم، والعنب 13 شيقل/1كغم، والبطيخ 2 شيقل/1كغم، والثوم 17 شيقل/1كغم.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.31% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة مع شهر أيار 2022، ويعود ذلك الى ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 10.01%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 7.49%، وأسعار البيض بنسبة 6.50%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 6.34%، وأسعار الغاز بنسبة 6.10%، وأسعار الخبز بنسبة 5.97%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 2.86%، و"الديزل" بنسبة 1.84%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.55%، وأسعار البطاطا بنسبة 2.50%، وأسعار الأرز بنسبة 1.74%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.35%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 11.42%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 4.07%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 3.22%، وأسعار السجائر المستوردة بمقدار 1.29%.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ الثوم 9 شيقل/1كغم، والدجاج 18 شيقل/1كغم، والبيض 12 شيقل/2كغم، والطحين الأبيض – السلام - 126 شيقل/50كغم، واسطوانة غاز 72 شيقل/12كغم، والخبز 8 شيقل/الربطة 2.60 كغم، والبنزين "95" 6.79 شيقل/1لتر، والسولار 6.10 شيقل/1لتر، وزيت ذرة 28 شيقل/3لتر، والبطاطا 2 شيقل/1كغم، وأرز حبة طويلة 33 شيقل/5كغم، ولحم الغنم 54 شيقل/1كغم، على الرغم من انخفاض سعر بندورة بيوت بلاستيكية والباذنجان والخيار 2 شيقل/1كغم لكل منها، والفلفل الحار 3 شيقل/1كغم، والبامية 16 شيقل/1كغم، والموز 4 شيقل/1كغم، والعنب 8 شيقل/1كغم، والبطيخ 2 شيقل/1كغم.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* ارتفاعاً نسبته 0.31% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة مع شهر أيار 2022، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 7.06%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 6.48%، وأسعار الخبز بنسبة 5.36%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 4.68%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 4.49%، و"البنزين" بنسبة 4.09%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.88%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 2.52%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.79%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.00%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 32.18%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 17.85%، وأسعار البطاطا بمقدار 8.71%.

سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس J1* لتبلغ بالمتوسط؛ الثوم 18 شيقل/1كغم، والخبز 5.5 شيقل/اكغم، والسولار 7.22 شيقل/1لتر، والبنزين "95" 7.60 شيقل/1لتر، وزيت ذرة 34 شيقل/3لتر، والطحين الأبيض – حيفا - 200 شيقل/60كغم، والدجاج 20 شيقل/1كغم، ولحم الغنم 91 شيقل/1كغم، على الرغم من انخفاض سعر بندورة بيوت بلاستيكية والزهرة والخيار والبطاطا 4 شيقل/1كغم لكل منها، والفلفل الحار 8 شيقل 1/كغم، والباذنجان 5 شيقل/1كغم، والبامية 29 شيقل/1كغم، والموز 3 شيقل/1كغم، والعنب 14 شيقل/1كغم، والبطيخ 2 شيقل/1كغم.

ملاحظات:

البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.