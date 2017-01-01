لكي لا يصافح بن سلمان؟ بايدن يقلّل "الاتصال المباشر" خلال جولته الشرق أوسطيّة

القدس المحتلة / سما /

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن "سيقلل الاتصال قدر الإمكان"، خلال رحلته إلى إسرائيل والسعودية على إثر ازدياد انتشار فيروس كورونا.

وحطت طائرة الرئاسة الأميركية امس الأربعاء في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، وسيغادر بايدن إسرائيل الجمعة المقبل إلى السعودية، في زيارة مثيرة للجدل يلتقي خلالها ولي العهد، محمد بن سلمان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير للصحافيين على متن الطائرة التي كانت متوجهة إلى إسرائيل "نحاول تقليل الاتصال قدر الإمكان".

وحول ما إذا كان الهدف من الإجراء يكمن في الحيلولة دون مصافحة بايدن لولي العهد السعودي، قالت جان بيير: "أقول إن هناك تغييرًا" في البروتوكولات الصحية.

وأوضحت أنه من "الممكن اتخاذ بعض التدابير الاحترازية الإضافية".

وذكر مسؤولون بالبيت الأبيض، أن بايدن سيسعى للحد من الاتصال المباشر، مثل المصافحة، خلال زيارته لإسرائيل وكذلك السعودية. وقد يُمكِّن التحول الواضح في السياسة بايدن من تجنب تصويره وهو يصافح ولي العهد السعودي.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان للصحافيين على متن طائرة الرئاسة خلال التوجه لإسرائيل لدى سؤاله عن تقارير تحدثت أن الرئيس الأميركي سيتجنب المصافحة أثناء رحلته: "نحن في مرحلة الوباء الآن ونسعى لتقليل الاتصال المباشر وزيادة الالتزام بوضع الكمامات... لتقليل انتشار المرض"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف: "لا يمكنني التحدث إلى ... في كل لحظة وكل تفاعل وكل حركة. هذا من قبيل المبدأ العام الذي نطبقه".

وقال الباحث في السياسة الخارجية في معهد "بروكينجز"، بروس ريدل إن "البيت الأبيض يحاول جاهدا تجنب نشر صورة بايدن وهو يصافح ولي العهد، خاصة بعد افتتاحية واشنطن بوست التي تستنكر الاجتماع مع محمد بن سلمان. كوفيد عذر بسيط لكنه لن يغير حقيقة عقد الاجتماع".

ووصف بايدن (79 عاما) السعودية في 2018 بالدولة "المنبوذة" في أعقاب مقتل الصحافي جمال خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة، والمعروف بانتقاده لحكام المملكة.

وعلى مدرج المطار، امتنع بايدن عن مصافحة نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لبيد وغيرهما من الشخصيات الذي وصلت لاستقباله.

واكتفى الرئيس الأميركي ومستقبليه بالملامسة بقبضة اليد مع تربيت على الأكتاف، والتحدث معهم عن قرب وبدون وضع كمامة واقية.

لكن ما لبث بايدن أن خرق النظام بمصافحته زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو. وأطيح العام الماضي بنتانياهو بعد بقائه 12 عاما متواصلة في منصبه الذي يأمل بالعودة إليه بعد الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وجاءت تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد مشاهدة بايدن وهو يصافح النواب في البيت الأبيض خلال أحد اللقاءات مؤخرا.

وسيصل بايدن الجمعة إلى السعودية في رحلة مباشرة غير مسبوقة بين إسرائيل والسعودية التي لم تعترف بإسرائيل كدولة بعد.

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، سافر برحلة مباشرة من السعودية إلى تل أبيب في زيارة تاريخية قام بها في العام 2017.