حورة: وفاة طفل متأثرا بإصابته إثر إضرام النار بمحل لبيع الهواتف

القدس المحتلة / سما /

توفي الطفل عيسى ناجح أبو القيعان (12 عاما) من حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، فجر اليوم الخميس، وذلك بعد أن خضع للعلاج في مستشفى سوركا في بئر السبع لعدة أسابيع، بعد إصابته بجراح وصفت بأنها حرجة إثر إضرام النار في محل لبيع أجهزة الهواتف في البلدة.

وأعلن الطاقم الطبي في مستشفى سوروكا عن وفاة الطفل أبو القيعان، متأثرا بجراحه التي أصيب بها إثر إضرام النيران بمحل لبيع الهواتف الخليوية، حيث تواجد الطفل داخل المحل عندما أقدم أشخاص على إضرام النيران في المحل عقب نزاع بين عائلتين.

وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد 3 شبان من حورة، نسبت لهم من خلال تهم إضرام النيران المتعمد، والعنف، والتسبب بإصابة في ظروف خطيرة، والاعتداء في ظروف خطيرة، والتشويش على مجريات القضية والتحقيق.

ويستدل من لائحة الاتهام أن المتهمين الثلاثة وهم أشقاء، قاموا يوم 21 أيار/مايو الماضي، بإضرام النيران بمحل بيع الهواتف الخليوية على خلفية نزاع على قطعة أراض، إذ وصلوا في ساعات النهار بسيارة دون لوحات ترخيص إلى محل لبيع الهواتف في المنطقة الصناعية في حورة، وقاموا بالاعتداء بواسطة عصي على قريب لهم، وقاموا بإضرام النيران في المحل.

وفي ذلك الوقت، وفقا لما ورد في لائحة الاتهام تواجد طفل في المحل من أجل تصليح هاتفه، حيث انتشرت النيران في المحل ما أسفر أيضا عن اشتعال النيران بالطفل ما تسبب له بحروق من الدرجة الثالثة بـ95% من جسمه، وأصيب اثنان آخران تواجدا بالمكان.