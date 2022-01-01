السفارة الاميركية تنشر برنامج زيارة بايدن الى بيت لحم ولقاء ألرئيس عباس

القدس المحتلة/سما/

قال مكتب الشؤون الفلسطينية التابعة للسفارة الامريكية في القدس ان الرئيس الامريكي جو بايدن سيزور الضفة الغربية للتشاور مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف في تصريح مقتضب مساء اليوم انه زيارة بايدن تأتي للتأكيد على دعمه القوي لحل الدولتين، مع تدابير متساوية للأمن والحرية والفرص للشعب الفلسطيني.

وحسب البرنامج المعلن فان جو بايدن سيزور مستشفى المطلع يوم الجمعة عند الساعة العاشرة والنصف صباحا.

فيما سيصل بايدن الى قصر الرئيس (المقاطعة) في بيت لحم للقاء الرئيس الفلسطيني عند الساعة الحادي عشرة والنصف صباحا.

ويغادر الرئيس الامريكي المقاطعة عند الساعة الواحدة ظهراً، مع احتمالية زيارة قصيرة لكنيسة المهد ومن ثم إلى مهبط الطائرات ببيت لحم، حيث سيطير على متن هليكوبتر إلى مطار اللد، لغادر بعدها الى جدة السعودية.

من جهتها دعت لجنة التنسيق الفصائلي وفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة بيت لحم المواطنين للمشاركة بالوقفة الاحتجاجية ضد "السياسة الامريكية في المنطقة والانحياز الامريكي لدولة الاحتلال" وذلك يوم الجمعة الموافق ١٥/٧/٢٠٢٢ الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وقالت ان التجمع سيكون بالقرب من الدوار الروسي.