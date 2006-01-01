  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نصر الله: بايدن جاء لتأمين بديل للغاز الروسي وليس لديه شيء يقدمه للفلسطينيين

الأربعاء 13 يوليو 2022 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله: بايدن جاء لتأمين بديل للغاز الروسي وليس لديه شيء يقدمه للفلسطينيين



بيروت /سما/

اكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أن من أهم إنجازات حرب تموز 2006 هو إسقاط المشروع الأمريكي بإنشاء شرق أوسط جديد.

وقال نصر الله في كلمة متلفزة، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن جاء إلى المنطقة لمحاولة تأمين البديل عن الغاز الروسي لأوروبا، وليس لديه ما يقدمه للشعب الفلسطيني على الإطلاق.

وأضاف، أن "أمريكا اليوم هي غير أمريكا عام 2003 و2006 وزيارة بايدن إلى المنطقة تأتي من أجل إقناع دول الخليج بتصدير المزيد من النفط والغاز"، مبينًا أن أمريكا تعهدت بتأمين البديل لأوروبا عن النفط والغاز الروسيين والوقت لديهم ضيق".

وأوضح السيد نصر الله، أن زيارة بايدن ترتبط بتأكيد التزامه بأمن الكيان الصهيوني وتعزيز مشروع التطبيع مع الدول العربية.

وبشأن تهديدات وزير الحرب "الإسرائيلي"، بيني غانتس، لفت أن كل الصهاينة يدركون أن كلام بيني غانتس حول دخول لبنان فارغ وهو يعلم أنه يضحك على نفسه وشعبه، مضيفًا: "غانتس ليس لديه الجرأة للتقدم خطوات في قطاع غزة المحاصر فكيف يهدد بالوصول إلى صيدا وبيروت"

وشدد السيد نصر الله على أن إمكانات المقاومة اليوم لم يسبق لها مثيل وروح القتال أعلى من أي زمن مضى.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: خلافات بين الفريق الأمريكي والفلسطيني قبل زياة بايدن لهذا السبب!

صحيفة تكشف كواليس جديدة متعلقة بصفقة تبادل الأسرى

مسؤول رفيع يكشف : هذا ما سيعلنه بايدن من السعودية حول إسرائيل ..

الشرطة تكشف تفاصيل جديدة حول جريمة عجة جنوب جنين

بايدن ولبيد سيوقّعان "إعلان القدس" وهذه اهم تفاصيله ..

إجراءات جديدة من الشرطة بغزة بشأن الحفلات في الشوارع

صور : استعدادات إسرائيلية لوصول بايدن اليوم إلى المنطقة

الأخبار الرئيسية

صفقة اسرائيلية : السفر للفلسطينيين عبر مطار "رامون" مقابل وقف اجراءات الجنايات الدولية

صحة غزة تعلن عن دخول القطاع في الموجة الخامسة لجائحة كورونا

777

بايدن في إسرائيل: أعلم أن لا حديث عن حل الدولتين لكنه الحل الأفضل

بايدن

مسؤول رفيع يكشف : هذا ما سيعلنه بايدن من السعودية حول إسرائيل ..

بالأسماء.. الإعلان عن الدفعة الثانية من موافقات لم الشمل

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم