نصر الله: بايدن جاء لتأمين بديل للغاز الروسي وليس لديه شيء يقدمه للفلسطينيين

بيروت /سما/

اكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أن من أهم إنجازات حرب تموز 2006 هو إسقاط المشروع الأمريكي بإنشاء شرق أوسط جديد.

وقال نصر الله في كلمة متلفزة، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن جاء إلى المنطقة لمحاولة تأمين البديل عن الغاز الروسي لأوروبا، وليس لديه ما يقدمه للشعب الفلسطيني على الإطلاق.

وأضاف، أن "أمريكا اليوم هي غير أمريكا عام 2003 و2006 وزيارة بايدن إلى المنطقة تأتي من أجل إقناع دول الخليج بتصدير المزيد من النفط والغاز"، مبينًا أن أمريكا تعهدت بتأمين البديل لأوروبا عن النفط والغاز الروسيين والوقت لديهم ضيق".

وأوضح السيد نصر الله، أن زيارة بايدن ترتبط بتأكيد التزامه بأمن الكيان الصهيوني وتعزيز مشروع التطبيع مع الدول العربية.

وبشأن تهديدات وزير الحرب "الإسرائيلي"، بيني غانتس، لفت أن كل الصهاينة يدركون أن كلام بيني غانتس حول دخول لبنان فارغ وهو يعلم أنه يضحك على نفسه وشعبه، مضيفًا: "غانتس ليس لديه الجرأة للتقدم خطوات في قطاع غزة المحاصر فكيف يهدد بالوصول إلى صيدا وبيروت"

وشدد السيد نصر الله على أن إمكانات المقاومة اليوم لم يسبق لها مثيل وروح القتال أعلى من أي زمن مضى.