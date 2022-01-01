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البرغوثي: بايدن يمنح إسرائيل الوقت لتصفية إمكانية قيام دولة فلسطينية

الأربعاء 13 يوليو 2022 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي: بايدن يمنح إسرائيل الوقت لتصفية إمكانية قيام دولة فلسطينية



رام الله / سما /

 قال الأمين العام للمبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي، الأربعاء، إن ادارة بايدن تمنح اسرائيل الوقت اللازم لتصفية إمكانية قيام دولة فلسطينية.

وقال البرغوثي في تصريح مقتضب، "إن تصريح بايدن اليوم، بان حل الدولتين ليس في المستقبل القريب، بالتوازي مع رفض إدارته ممارسة أي ضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان المنفلت ، يعني منح اسرائيل الوقت اللازم لتصفية إمكانية قيام دولة فلسطينية و تكريس الاحتلال الأبارتهايد".

وكان بايدن قد قال في تصريحات لحظة وصوله الى مطار اللد "بن غوريون": "لا أزال أرى أن حل الدولتين هو السبيل الأمثل، ولهذا السبب سنبحث دعمي المتواصل لحل الدولتين رغم أنني أعلم أنه ليس ضمن مصطلحاتكم لكنه لا يزال بنظري الحل الأفضل لمستقبل متكافىء المعايير للسلام والديمقراطية والازدهار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".

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